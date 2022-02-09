القضاء يؤبّن القاضي "الساعدي" بـ3 محافظات (صور)

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئاسة محكمة استئناف الانبار أقامت يوم الثلاثاء الموافق 8 /2 /2022 مجلس عزاء على روح الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف في مقر رئاسة الاستئناف.وتابع البيان، "فيما نظمت "رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية وقفة تأبينية على روح الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف بحضور السادة القضاة والموظفين والمحامين".وأشار إلى أن "رئاسة محكمة استئناف ميسان ستقيم مجلس عزاء في مقر الاستئناف يوم الخميس المقبل الموافق 10 /2 /2022 في مقر رئاسة الاستئناف من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر".من جانبه وجه محافظ ميسان بإنشاء نصب تذكاري دائم في قلب المدينة يخلد شهيد العدالة القاضي (أحمد فيصل) تكريما لمواقفه البطولية في محاربة الجريمة، بحسب البيان.