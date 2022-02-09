فائق زيدان يستقبل رئيس واعضاء جمعية المحققين القضائيين

استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، رئيس جمعية المحققين القضائيين المحقق القضائي عدلي محمد عبد واعضاء الجمعية كلا من ضياء احمد فرحان وعلي ضمد وعبد الرزاق خليل ومقداد حسين ناصر وجبار عبدالله جالي واحمد شكيب احمد.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحاضرون قدموا درع الجمعية لرئيس المجلس واشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلها المحققين باعتبارهم السند الاهم لعمل السادة قضاة التحقيق، كما ناقش مع الحاضرين عدد من القضايا المتعلقة بعمل المحققين القضائيين".