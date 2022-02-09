توجيه حكومي يخص عائلة القاضي "أحمد فيصل"

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "زار عائلة الشهيد البطل القاضي أحمد فيصل الساعدي في محافظة ميسان، مقدماً لهم أحرّ تعازيه ومواساته".وأشاد الكاظمي، وفق البيان، "بشجاعة القاضي الشهيد، وتصديه للجريمة المنظمة، ودوره الكبير في ملاحقة عصابات المخدرات داخل المحافظة، مؤكداً أن دم الشهيد البطل لن يذهب سدى، وتجري الآن متابعة خيوط الجريمة البشعة من قبل الأجهزة الأمنية، وتعهّد سيادته بالوصول إلى المنفذين وإنزال أشد القصاص بهم".ووجّه رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية "بتوفير الحماية لعائلة القاضي الشهيد، ومتابعة احتياجاتها، وإنجاز كامل حقوقها التقاعدية وتلبية كل متطلباتها".