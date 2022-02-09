بالفيديو.. والد "القاضي الشهيد" يخاطب الكاظمي: لدينا دواعش في ميسان!

وبحسب مقطع مصور، قال الساعدي، للكاظمي أثناء حضوره مجلس عزاء القاضي الساعدي،: "فدوة للعراق أبني.. لدينا دواعش في ميسان لكنهم لم يخبروك الحقيقة".وكان الكاظمي، قد وجه رئيس بتوفير كامل الحماية لعائلة القاضي "أحمد فيصل الساعدي" في محافظة ميسان، وإنجاز كامل حقوقها التقاعدية وتلبية كل متطلباتها.وفيما أشاد رئيس الوزراء "بشجاعة القاضي الشهيد، وتصديه للجريمة المنظمة، ودوره الكبير في ملاحقة عصابات المخدرات داخل المحافظة"، أكد أن "دم الشهيد البطل لن يذهب سدى، وتجري الآن متابعة خيوط الجريمة البشعة من قبل الأجهزة الأمنية، وتعهّد سيادته بالوصول إلى المنفذين وإنزال أشد القصاص بهم".وفي 5 شباط، أقدم مجهولون على اغتيال القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وذلك في حي المعلمين امام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة.