رئاسة البرلمان توجه دعوة عاجلة بشأن أزمة الكهرباء

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل وزير الكهرباء عادل كريم، لمناقشة خطط وأولويات الوزارة في المرحلة المقبلة"، داعياً الوزارة إلى "وضع خطة عاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية استعدادًا لفصل الصيف القادم، وإلزام وزارة النفط بتأمين احتياجات وزارة الكهرباء من المشتقات النفطية ، مشيرًا الى إيلاء اهمية بالغة بشأن التنسيق التام مع وزارتي النفط والمالية ، لضمان إنتاج الطاقة بصورة كافية ، وضمان العدالة في توزيعها لكافة المحافظات والتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة".وشدد على "ضرورة وضع حد ازاء تكرار الهجمات، والعمليات الارهابية التي تستهدف ابراج الطاقة بين فترة واخرى، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف، مؤكدًا ان البرنامج الحكومي المقبل يجب ان يتضمن ايجاد معالجات وحلول جادة لانهاء ازمة الكهرباء لارتباطها المباشر بحياة المواطنين وبما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة المحلية".وناقش الجانبان، وفق البيان، "خطط عمل الوزارة قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد، والتطرق لموضوع مذكرة التفاهم والربط الخليجي، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الشركات العالمية الرصينة في بناء المصافي ومحطات الطاقة لسد احتياجات العراق من الطاقة واستثمار الغاز المصاحب غير المستغل حالياً".