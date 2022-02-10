هزة أرضية تضرب محافظة عراقية - عاجل

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:18:09 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة وتبعد 21كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط".وأشارت أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".ودعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، بحسب البيان".