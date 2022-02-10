بتهم فساد.. محكمة ميسان تقدم طلباً لاعفاء قائد الشرطة

وقال رئيس المحكمة حيدر حنون في مؤتمر صحفي عقده بمقر محكمة ميسان، إنه "خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم الاتفاق على مكافحة الفساد في قيادة شرطة ميسان، بعدما ثبت وجود فساد فيها، وكنا ننتظر اليوم اعفاء قائد الشرطة"، مبينا أن "تأخير اعفاء القائد يعطي مؤشرات سلبية".وأضاف، أن "القضاء لا ينتظر مساعدة من احد"، موضحا ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان قد اوعز بسحب السيارات المصفحة من القضاة الذين لا يوجد مؤشر خطر على حياتهم وتسليمها الى القضاة في ميسان، لتمكينهم من العمل وتوفير جزء من الحماية لهم".وأكد أن "هذا الاجراء ياتي بسبب عدم وجود سيولة مالية لدى مجلس القضاء لتقديم اكثر من ذلك".ودعا وسائل الاعلام، الى "متابعة نتائج التحقيقات في الجرائم التي تقع في المحافظة، وأن لا تنجر وراء من يريد ان يصبغ تلك الجرائم بصبغة سياسية، وهي جرائم جنائية بحته، لأنه بذلك سيظلم الضحية والقضاء والعراق بشكل عام".