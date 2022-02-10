الداخلية تصدر بيانا يخص المتقاعدين

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "التاريخ المشرف لجميع الضباط والمنتسبين والموظفين المتقاعدين الذين عملوا في مفاصل وزارة الداخلية، هو فخر للجميع ويجب علينا تثمين تضحياتهم وإنجازاتهم".ودعا الوزير جميع مؤسسات وزارة الداخلية خاصة دوائر الجنسية والمرور أن "تعمل على تقديم مختلف الخدمات لهم وتنجز معاملاتهم في حال مراجعاتهم لهذه الدوائر وتسهل الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم"، مبينا انه "هذا جزء من رد الدين لهم على ما قدموه من خدمة للوطن والوزارة".واشار الى ان "الوزارة ستبقى وزارتكم وابوابها مشرعة أمام جميع الذين تقاعدوا من قادة وضباط ومنتسبين وموظفين فأنتم الذين قدمتم التضحيات من أجل العراق وشعبه".