طقس العراق.. إرتفاع في درجات الحرارة خلال الايام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما سترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية".وأضاف البيان أن "طقس الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع انحاء البلاد".وتابع أن "الطقس ليومي الاثنين والثلاثاء سيكون غائما جزئيا في جميع انحاء البلاد ،أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".