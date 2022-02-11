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استهداف منزل منتسب في الأسايش برمانة يدوية في كركوك (صور)
محليات
2022-02-11 | 06:41
1,315 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستهداف منزل منتسب في الأسايش برمانة يدوية في محافظة كركوك.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "منزل منتسب في الأسايش استهدف برمانة يدوية ضمن منطقة الفيلق في كركوك".
واضاف أن "الاستهداف لم يسفر عن اي اصابات".
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