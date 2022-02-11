مصرع ضابط في شرطة النفط بكربلاء

افاد مصدر امني اليوم الجمعة، بمصرع ضابط برتبة نقيب يعمل في شرطة نفط كربلاء نتيجة حادث سير.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ضابط برتبة نقيب يعمل في مركز شرطة نفط كربلاء لقي مصرعه نتيجة حادث سير ضمن تقاطع عون على طريق بغداد كربلاء.