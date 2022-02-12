نائب يوجه دعوات للحكومة ووزارة الصحة لإنقاذ مرضى السرطان في نينوى

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك المئات من الحالات المرضية من مرضى السرطان في محافظة نينوى يضطرون الى السفر لمحافظات اخرى من اجل العلاج من هذا المرض اللعين ناهيك عن المبالغ الطائلة التي ينفقونها والمشقات في السفر رغم شدة مرضهم وهوان أجسادهم".واضاف، ان "هناك مشقة في السفر والتنقل بين المحافظات مايجعل هذا الامر مرهق جدا على المرضى"، لافتا إلى ان "الأمر المستغرب هو وجود جهاز إشعاع موجود في جامعة الموصل وجاهز للعمل ولا احد يعلم لماذا لايتم استخدامه لأغراض علاج تلك الحالات بدل تكبدهم عناء السفر".واكد ان على "رئيس الوزراء وزارة الصحة والحكومة المحلية في نينوى متابعة الموضوع ومعرفة أسباب عدم استخدامه ولمصلحة من يتم إيقاف تشغيل الجهاز"، مشددا على انه "سيتم متابعة هذا الملف من قبلنا داخل قبة البرلمان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بغية الوقوف على الحقائق كاملة وانهاء حالة الفوضى التي يدفع ثمنها المرضى والفقراء".