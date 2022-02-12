Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خبير نفطي: هناك إنعدام بتقارير الرقابة المالية واهمال للمقصرين في وزارة النفط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بارزاني: ماضون في بناء أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية

محليات

2022-02-12 | 04:52
بارزاني: ماضون في بناء أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية
801 مشاهدة

اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مع القناصل والمبعوثين والدبلوماسيين للدول التي لها تمثيل دبلوماسي في إقليم كردستان.

وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "خلال الاجتماع، سلط رئيس الحكومة الضوء على الوضع الداخلي في إقليم كردستان، فضلاً عن الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة والعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وآخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة".

وتابع، "تحدث رئيس الحكومة عن الجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بما يخدم جميع المواطنين العراقيين والمكونات المختلفة، ويسهم في تحقيق الاستقرار السلمي والأمني في العراق".

وأشار بارزاني إلى أن "إقليم كردستان ماضٍ في العمل من أجل بناء أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية وحل جميع القضايا العالقة بشكل جذري وعلى أساس الدستور".
وتطرق بارزاني إلى "برنامج عمل حكومة الإقليم الهادف لتنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الإيرادات وخفض النفقات وإعادة تنظيم الضرائب وتسهيل عمل المستثمرين الأجانب والمحليين ورقمنة الخدمات، في خطوة مهمة لتطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية بطريقة حديثة وعصرية، والحد من الفساد من خلال نظام يتم خلاله معرفة الإنفاق الحكومي اليومي على نحو إلكتروني وشفاف وواضح".

وشدد على أنه "على الرغم من الخلافات السياسية في العراق وإقليم كردستان، إلا أن ذلك لم ينعكس سلباً على أداء حكومة الإقليم، بل على العكس تماماً فإن التعاون والتنسيق بين أعضاء التشكيلة الوزارية التاسعة جيد".

وجدد رئيس الحكومة التأكيد أن "إقليم كوردستان عامل مهم للاستقرار في المنطقة ويتطلع دائماً لبناء علاقات طيبة مع دول الجوار، والارتقاء بعلاقاته مع المجتمع الدولي عامة، كذلك أشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع إقليم كردستان للتصدي لتهديدات إرهابيي داعش، ولا سيما في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، ويتمثل بإنهاء الثغرات الأمنية في تلك المناطق وتفعيل مراكز التنسيق الأمني المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي".

وفي موضوع آخر من الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى قضية المهاجرين، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع حد للهجرة غير الشرعية.

وفي ختام الاجتماع، استمع رئيس الحكومة إلى مداخلات القناصل والمبعوثين والدبلوماسيين، كما أجاب على أسئلتهم واستفساراتهم
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:21 | 2022-02-12 10:21
10:16 | 2022-02-12 10:16
10:09 | 2022-02-12 10:09
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.