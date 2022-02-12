المعهد القضائي يعلن فتح باب التقديم للدورة (45)

وقال لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على ما جاء بجلسة المعهد القضائي في الجلسة الاولى لعام 2022 تقرر فتح باب التقديم الى المعهد القضائي للدورة (45) للعام الدراسي 2022 /2023 من تاريخ 13 / 2 / 2022 ولغاية 15 /3 /2022".ولفت إلى أن "التقديم سيكون من خلال الدخول الى موقع مجلس القضاء الأعلى لملىء استمارة التقديم وسحبها ومن ثم مراجعة المعهد القضائي وفق شروط التقديم المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976".ودعا البيان، المتقدمين إلى "مراجعة المعهد خلال فترة التقديم المشار اليها لإكمال إجراءات تقديمه ودفع الرسم القانوني وبخلاف ذلك يسقط حقه في التقديم والاعتراض".