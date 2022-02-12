انتحار شاب شنقاً غربي الأنبار

أفاد مصدر أمني، الأحد، بانتحار شاب شنقاً غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شاباً اقدم مساء اليوم على الانتحار باسلوب الشنق في قضاء حديثة".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف الاسباب حتى الآن".