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انتحار شاب شنقاً غربي الأنبار
محليات
2022-02-12 | 16:19
378 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الأحد، بانتحار شاب شنقاً غربي محافظة الأنبار.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شاباً اقدم مساء اليوم على الانتحار باسلوب الشنق في قضاء حديثة".
وأضاف المصدر أنه "لم تعرف الاسباب حتى الآن".
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