حريق كبير يلتهم مخزنا "عملاقا" في بغداد - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن عملاق متخذ لخزن " الچبس" بمساحة ( 1,500) متر مربع مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد".وأوضحت، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشارها إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث واخمدت الحريق بعد أن نفذت عمليات الاقتحام المباشر وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وتابعت المديرية، "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق".