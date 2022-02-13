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البيئة تعلن أنضمام العراق الى وثيقة شراكات المساهمات المحددة وطنياً

محليات

2022-02-13 | 00:28
البيئة تعلن أنضمام العراق الى وثيقة شراكات المساهمات المحددة وطنياً
93 مشاهدة

اعلنت وزارة البيئة، المصادقة على وثيقة انضمام العراق إلى شركات المساهمات المحددة وطنياً.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تسلمت الاعلان عن احتفالية المناخ العالمية ورئاسة مؤتمر التغيرات المناخية والذي يعرب عن شكره لجمهورية العراق لانضمامها الى شراكات المساهمات المحددة وطنيا"، مبينا ان "هذا الاشعار يعني قبول العراق كعضو وطرف فاعل في هذه الوثيقة وتعد فرصة مهمة جدا للعمل البيئي في العراق".
 
وبحسب البيان، قال وزير البيئة وكالة جاسم عبد العزيز حمادي ان "قبول العراق كعضو وطرف فاعل في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا يعد خطوة فعلية في سجل العراق نحو تنفيذ كافة التزامته الدولية والاستفادة من آليات التمويل الدولي وبناء كوادره وتسهيل وصول الدعم الدولي في تنفيذ اتفافية المساهمه المحددة وطنيا للعراق".
 
واشاد الفلاحي بـ "الدعم الكبير الذي يشهده القطاع البيئي المتميز من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة العراقية سيما"، مشيرا الى ان "ان العراق قد مثله بتوقيع الوثيقة كل من وزير المالية علي عبد الامير علاوي ووزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي بعد مفاوضات ومباحثات وجهد حكومي كبير تمخض عنه خطوات مهمة جاءت هذه الوثيقة واحدة منها لتدعم القطاع البيئي وضمان التمويل الدولي للعراق لمشاريع تسم في تحسين الوضع البيئي والذهاب نحو اقتصاد اقتصاد مستدام".

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