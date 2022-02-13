الزاملي يناقش اوضاع الطلبة والجالية العراقية في موسكو

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي والسفير الروسي ايلبروس كوتراشيف، اليوم الاحد، توسيع التعاون في ثلاث مجالات.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الزاملي استقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية في العراق "ايلبروس كوتراشيف" والوفد المرفق له، لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية، وتطورات الوضع الروسي – الاوكراني".

وأكد الزاملي وفقا للبيان "على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، وفي مقدمتها الأمنية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية، وبما يحقق مصالح البلدين"، مبينا انه "تم مناقشة احوال الطلبة والجالية العراقية في روسيا".

ودعا الزاملي الى "تسهيل اجراءات منح الفيزا لهم والعمل على حل المشاكل التي قد تواجههم".

بدوره، بارك ايلبروس كوتراشيف للزاملي تسنمه منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مبديًا "استعداد بلاده لتعزيز العلاقة مع العراق والعمل معًا لتجاوز جميع التحديات لا سيما الاقتصادية والأمنية، ودفع التعاون بين البلدين بما يليق بتأريخ ومصالح الشعبين الصديقين".