صحة الكرخ تكشف حصيلة الولادات خلال 2021

وقال مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ سعد كامل اللامي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "ومن خلال الاحصائيات الرسمية المقدمة من قسم التخطيط – شعبة الاحصاء، فقد تم تسجيل ولادة (43020) الف طفل في المؤسسات الصحية خلال عام 2021 المنصرم".وأضاف اللامي، أن " الولادات بلغت (43020) ولادة طفل"، مؤكدا ان "هذه النسبة الكبيرة من الولادات في المؤسسات الصحية جائت نتيجة وجود ملاكات طبية وصحية متميزة وعمل صالات العمليات بكفاءة خلال (24) ساعة وجودة الخدمات المقدمة للام والطفل".وأوضح، ان "المستشفيات التي تتواجد فيها اقسام النسائية والأطفال وصالات الولادة هي مستشفيات (مدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية ، اليرموك التعليمي ، الكرخ للولادة ، الكرامة التعليمي ، الشهيد محمد باقر الحكيم العام ، المحمودية العام ، ابي غريب العام ، الفرات العام ، الطارمية العام) وتمتلك هذه المستشفيات امهر واكفأ الملاكات الطبية والصحية والتمريضية ومجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وصالات العمليات المتطورة".بدورها، قالت مديرة شعبة الاحصاء في مركز الدائرة، انعام لطيف شلتاغ، ان "هذه الاحصائيات تتم من خلال تسجيل جميع البيانات المقدمة من كافة المؤسسات الصحية و يتم حسابها و تسجيلها واستخدام احدث التقنيات المستخدمة في مجال الاحصاء وتفعيل برنامج الحوكمة الالكترونية في جميع المؤسسات التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ، وفق ما جاء في البيان".