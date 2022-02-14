المباشرة بتأهيل متحف الانبار الحضاري (صور)

أعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات، علي شلغم، اليوم الاثنين، عن المباشرة بتأهيل متحف الانبار الحضاري ضمن مشاريع تنمية الاقاليم في محافظة الانبار.





وأضاف، أن "المواصفات الفنية تشمل ايضا الأبواب الحصينة ومنظومات إنارة متكاملة واستبدال أرضية المتحف بمادة الرخام من النوع الجيد وتعويض كافة الاجزاء المتضررة من الابنية والسياج الخارجي والربط الكهربائي وتأهيل الحدائق".

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز :ان "أعمال المرحلة الاولى شملت تأهيل المتحف وحسب المواصفات الفنية لمثل هكذا ابنية مثل منظومة إنذار مبكر من خطر الحرائق".وأضاف، أن "المواصفات الفنية تشمل ايضا الأبواب الحصينة ومنظومات إنارة متكاملة واستبدال أرضية المتحف بمادة الرخام من النوع الجيد وتعويض كافة الاجزاء المتضررة من الابنية والسياج الخارجي والربط الكهربائي وتأهيل الحدائق".