محافظ النجف يستقبل وزير النقل اللبناني ويناقش معه هذه الملفات - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ النجف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة ملف السياحة وإعادة الملاحة الجوية بين مطار النجف الاشرف الدولي ومطارات لبنان".وقال الوائلي بحسب البيان، ان "النجف الاشرف مدينة لكل الإنسانية في العالم ونحن حريصون على إعادة الملاحة الجوية الدولية وعودة وفود الزائرين للعتبات المقدسة مشيراً الى ان المحافظة تستقبل سنويا ملايين الزائرين من مختلف دول العالم خصوصا خلال الزيارات الكبيرة والحكومة المحلية حريصة على توفير الأجواء المناسبة لهؤلاء الزائرين".