بتوجيه من وزير المالية.. الكمارك تزود دوائر الدولة بـ1800 سيارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم دعم دوائر الدولة بـ1800سيارة تمّت مصادرتها سابقاً وصدرت بشأنها قرارات قضائية"، مبينة، أن "إجراءات المصادرة تمت وفق المادتين 262 و263 من قانون الجمارك للعجلات التي دخلت للبلاد بالمدة الماضية دون الموديل والتي لا يسمح باستيرادها، التزاماً بالضوابط والتعليمات النافذة".وتابعت، أن "جهوداً استثنائية بذلها وزير المالية وبإشراف وتنفيذ مدير عام الهيئة شاكر محمود الزبيدي بغية تسريع الإجراءات القانونية والقرارات القضائية لهذه السيارات، بهدف رفد العديد من الوزارات والهيئات لسد النقص الحاصل في الآليات والتي تعاني من عدم وجود سيارات تسد احتياجاتها لخدمة جميع موظفيها".يشار الى أن توجيه وزير المالية نجح بالقضاء على عملية تهريب هذه العجلات.