رئاسة البرلمان توجه طلباً لأمانة بغداد بشأن مدينة الصدر

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعاً موسعاً لبحث موضوع تردي الخدمات في مدينة الصدر واسباب تلكؤ الاعمال فيها، بحضور النواب من ممثلي مدينة الصدر وأمين بغداد ووكلاؤه والمدراء العامون لبلدية الصدر الاولى والثانية".واكد الزاملي، وفق البيان، ان "الدورة الحالية لمجلس النواب تختلف عن سابقاتها, ولن يكون امامها سوى النجاح, ولا يمكن لها مجاملة اي جهة واي مسؤول كان على حساب معاناة الشعب وبخاصة سكان المناطق المحرومة والمهملة خدمياً، مشيرًا الى ان النجاح يبدأ بأعمار "مدينة الصدر" بأعتبارها الاكثر اهمالاً والاكثف سكاناً ، والانطلاق إلى باقي مناطق ومحافظات العراق.وطالب عضو هيأة الرئاسة ، امانة بغداد بتقديم الكشوفات والبيانات المالية والتعاقدية لمجلس النواب لتدقيقها، وطرح رؤية خدماتية شاملة للنهوض بواقع "مدينة الصدر" وتأطيرها بجدول زمني محدد، مشددًا على ان مدينة الصدر لن تبقى مهملة وقد تكون "امانة بغداد" اول المستجوبين تحت قبة البرلمان، اذا ما قصرت في تقديم الخدمات للمواطنين وتنصلت عن تنفيذ المشاريع في العاصمة بغداد عمومًا ومدينة الصدر خصوصاً.