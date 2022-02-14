في يوم "الحب".. بغداد تسجل ثالث حالة انتحار لامرأة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شابة من مواليد 1992 اقدمت على الانتحار عبر شنق نفسها بقطعة قماش (شال) ضمن منطقة الاورفلي في مدينة الصدر شرقي بغداد".وبين، أن "المعلومات تشير الى ان الحادثة نتيجة خلافات بينها وبين زوجها".وقبل ذلك، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بإقدام امرأة تولد ١٩٧٧ على الانتحار بواسطة حرق نفسها داخل منزلها ضمن منطقة البلديات، ما أسفر عن اصابتها بجروح خطيرة.بعدها، أشار المصدر إلى تسجيل حالة انتحار ثانية لامرأة، من مواليد 1977 عبر حرق نفسها باستخدام مادة البنزين، وذلك داخل دارها الواقع ضمن منطقة المشتل في العاصمة بغداد، مؤكداً أن "المرأة فارقت الحياة"، منوهاً إلى أن "أسباب الحادث تعود لمشكلات عائلية ومادية".