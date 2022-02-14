بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تخاطب الداخلية بشأن دائرة احوال مدينة الصدر

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "دعا بكتاب رسمي معنون الى عثمان الغانمي وزير الداخلية، الى الاستجابة لمناشدات وطلبات أهالي مدينة الصدر جراء المعاناة التي يواجهونها اثناء مراجعتهم لدائرة احوال مدينة الصدر في منطقة زيونة بسبب بعد الدائرة عن اهالي المدينة والاعباء المادية والجسدية التي تلحق بهم، ومطالبتهم باشغال احدى البنايات الشاغرة داخل المدينة كدائرة لأحوال مدينة الصدر".وأكد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب، على "ضرورة العمل على نقل دائرة احوال مدينة الصدر الى داخل المدينة لتسهيل عملية وصول المراجعين ولتخفيف الاعباء التي يتحملونها في انجاز معاملاتهم ومنح الموضوع الأهمية القصوى خدمة لاهالي المدينة الكرام".