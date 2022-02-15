فرق الانقاذ تمنع كارثة بيئية في نينوى (صور) - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ سائق صهريج محمل بالنفط الخام هوى من اعلى جسر سنحاريب ليسقط في نهر الخوصر داخل مدينة الموصل".وأوضحت، أن "فرق الدفاع المدني استخدمت اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام عن جسد السائق وتحريره مع تامين نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها بالتزامن مع اجراءات وقائية لاحد من انسكاب المنتوج النفطي الملوث للنهر وتمنع كارثة بيئية في المناطق الزراعية التي يمر بها النهر".