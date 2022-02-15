لأول مرة.. العراق ينجح باختراق السرية المصرفية الدولية قانونياً

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "الاختراق تمَّ من خلال إجراءاتٍ قانونيَّةٍ تمكَّن العراق بموجبها من الاطلاع على مُحتويات الخزينة في سويسرا".وتابعت أن "تقارير مُنظَّمة الشفافية الدوليَّـة للعام (2021)، أشَّرت تحسُّناً واضحاً وتقدُّماً في تصنيف العراق بين دول العالم ضمن تقرير مُؤشِّر مُدركات الفساد الذي تُصدرُه المُنظَّمة".