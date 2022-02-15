التعليم تحدد موعد التقديم الى الدراسات العليا - عاجل

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، موعد التقديم الى الدراسات العليا.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "التقديم الى الدراسات العليا يبدأ مطلع الشهر المقبل".