لهذا السبب.. الزاملي يدعو للتدقيق في الملفات المقدمة لمؤسستي الشهداء والسجناء

ودعا الزاملي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز، "إلى ضرورة اجراء تدقيق ومراجعة شاملة للملفات المقدمة لهذين المؤسستين لقطع الطريق امام المزورين، معتبرا اياها بالخطوة الهامة لمحاربة الفساد وايقاف الهدر في المال العام وانصاف الضحايا المستحقين والحفاظ على سمعة هاتين المؤسستين الهامتين".وأشار الزاملي إلى ان "التحديات التي تواجه عمل المؤسستين كبيرة ويجب التعامل معها بمهنية عالية بعيدًا عن المحاباة والمجاملات لانصاف عوائل الشهداء الحقيقيين، معربًا عن دعمه المطلق في حصول هذه الشرائح على حقوقهم، كاشفًا عن زيارة قريبة سيجريها لكلتا المؤسستين لتأكيد دعم مجلس النواب ومساندته ودفاعه عن حقوقهم".