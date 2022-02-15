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ذي قار تشكل لجنة عليا لفتح جميع ملفات الفساد - عاجل

محليات

2022-02-15 | 06:12
ذي قار تشكل لجنة عليا لفتح جميع ملفات الفساد - عاجل
1,173 مشاهدة

محافظ ذي قار يشكل لجنة عليا للنظر بإخفاقات بلدية الناصرية وفتح كل ملفات الفساد

وقال الغزي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "اللجنة ستنظر في ملفات كثيرة، من أبرزها هدر ما يقارب 5 مليارات دينار سنوياً، وغياب العدالة بتوزيع قطع الأراضي السكنية، ووجود آلاف العمال والأجراء الوهميين الذين يستنزفون موارد الدولة دون وجه حق".

وفيما يلي تفاصيل اللجنة:

أسماء اللجنة:

1- قائممقام قضاء الناصرية/ رئيساً.
2- ممثل من جامعة ذي قار/ عضواً.
3- ممثل من مديرية الأمن الوطني ذي قار/ عضواً.
4- مدير قسم الشؤون القانونية/ عضواً.
5- مدير قسم هندسة الإدارة المحلية/ عضواً.
6- ممثل من نقابة المهندسين في المحافظة/ عضواً.

وأضاف البيان، أن اللجنة شُكلت لغرض تقويم الأداء ومعالجة الاخفاقات بالملفات الآتية في مديرية بلدية الناصرية:

1- الاخفاق بمعالجة ملف التنظيفات.

2- الإخفـاق بملـف تصليح الآليـات والتحقـق مـن المعلومـات حـول وجـود هـدر بالمـال الـعـام أثناء عملية التصليح.

3- الإخفـاق بملـف تعظــــم الــواردات لا سيما المواقـع المميـزة (مركـز المدينـة) وعـدم استثمارها بالشكل الـذي يعظـم واردات البلديـة وتكيـف مـئات المساطحات للاستثمار، ممــا ســبب هـدراً بالمـال العــام قـدره خمسـة مليـــارات دينـار ســــــنوياً، وكذلك التفـريط بالنشاطات البلدية الحصرية مثل العلاوي ومعارض السيارات.

4- كثـرة الشكاوى الـواردة بخصـوص غيــاب العدالـة بتوزيـع قطـع الأراضـي السكنية والغـبن الواضـح لمـوظفي الدولـة الـذين افنـوا حيـاتهم بالخدمـة الوظيفيـة، وتفضــيل شـرائح أخـرى عليهم من خلال الإستثناءات وبعدد كبير.

5- وجود آلاف الرواتب لغير مستحقيها (العمال والأجراء الوهميين).

6- تفعيل الاستعلامات الالكترونية التي كانت تعمل بشكل صحيح في الإدارات السابقة.

7- دراسـة امكانيـة شـطر البلديـة إلى قسـمين (شـامية وجزيـرة)، أو أربعـة أقسـام (الشـامية والجزيرة وخلف السريع ومركز المدينة التجاري).

8- تفعيـل ورشـة صـيانة الآليـات للبلديـة كنشـاط حكـومي أو قطـاع مشـترك علـى أن يكـون نشاطاً مربحاً من خلال إلزام جميع الدوائر بصيانة آلياتها في الورشة.

9- إعـداد خارطـة استثمارية مـن شـأنها أن تضـاعف واردات البلديـة خـلال عـام واحـد وذلـك فـي حـصـر ودراسـة الفـرص الاستثمارية المميـزة لـدى البلديـة (مركز المدينـة شـارع ابـراهيم الخليـل، مركـز المدينـة التجـاري الجديـد خلـف الجامعـة، المحـاور التجاريـة الرئيسية، مدينة المعارض المقترحة على طريق أور التراثية، وغيرها".
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