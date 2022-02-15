توضيح رسمي بشأن شح المياه جنوب شرقي بغداد

وقال العطا خلال لقاء جمعه مع اهالي النهروان بديوان المحافظة، بحسب بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، إن "محافظة بغداد بانتظار اطلاق التخصيص المالي من وزارة المالية للشروع في تنفيذ مشروع خط الطوارئ الذي اقترحته للحد من ازمة نقص المياه في الناحية، والذي يمتد من نهر دجلة وصولاً الى بحيرة النهروان في تقاطع 9 نيسان".واشار إلى، أنه "سيتم تنفيذ المشروع خلال مدة 120 يوماً، ومعالجة الازمة الموجودة في الناحية، في حال توقيع وزارة المالية على كتاب التخصيصات المالية للمشروع".وأضاف العطا، أن "تنفيذ مشروع خط الطوارئ، هو الحل الانسب لمعالجة الازمة في المنطقة، علما ان محافظة بغداد استكملت كل الاجراءات المتعلقة بالمشروع ورصد المبالغ الخاصة بتنفيذه، مع اضافة جهود اخرى من مديرتي بلديات، ومجاري محافظة بغداد، ليتنسى استكماله بوقتٍ قياسي وانهاء مشكلة نقص المياه".