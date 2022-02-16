وفاة عضو سابق في البرلمان العراقي

وقال الجبوري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وعظيم الأسى، تلقيت نبأ وفاة المغفور له الأخ والصديق النائب الأسبق عادل نوري".وتابع الجبوري، "نعزي أنفسنا وذوي المرحوم، واسال الله العلي القدير أن يلهم عائلته الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على الفقيد المغفور له بالرحمة والرضوان وأن يشمله بعفوه ويسكنه فسيح جنانه.. انا لله وانا اليه راجعون".وشغل عادل نوري، شغل منصب عضو لجنة النزاهة في الدورة البرلمانية الأسبق عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، في حين شغل في الدورة البرلمانية السابقة منصب رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.