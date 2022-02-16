كشف ملابسات جريمة قتل غامضة نفذتها امرأة وزوجها شرقي بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة حصلت ضمن منطقة حسينية المعامل شرق العاصمة بغداد ولمجهولية عنوان المتهم أحيلت الاوراق التحقيقة الخاصة بالمجنى عليه إلى المكتب، وعلى الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات والاستعانة بالمصادر تبين أن الجريمة ارتكبت من قبل امرأة بالاشتراك مع زوجها، تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم ولدى إجراء التحقيق معهم أعترفا صراحةً عن قيامهم بقتل المجنى عليه".وأضاف البيان، "دونت أقوال المتهمين بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر القاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهم العادل".