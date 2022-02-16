العمل تعلن تفعيل الرعاية الصحية المجانية لهذه الفئة - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استحصلت موافقة وزارة الصحة على اعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من الحاصلين على بطاقات (كي كارد) والاشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن لديهم تقارير طبية صادرة من اللجان الطبية من اجور المراجعة واجور الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية الحكومية بعد ابراز مايؤيد ذلك".وأضافت، أن "هذه الخطوة تمت بعد مفاتحة دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة التابعة لهيئة الحماية في وزارة العمل دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة وتواصلهما المستمر بغية تسهيل اجراءات الخدمات الصحية للفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية وتفعيل الرعاية الصحية المجانية للاسر المتعففة".