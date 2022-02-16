ممثلو المطاحن العراقية: نعلن براءتنا من أي مسؤولية في ارتفاع اسعار الطحين

اجتمع ممثلو المطاحن العراقية الاهلية، اليوم الاربعاء، لمناقشة موضوع الارتفاع الكبير في اسعار مادة الطحين.

وقال الممثلون في مؤتمر حضره مراسل السومرية، إن "قلة تجهيز هذه المادة نتيجة قلة الخزين المتوفر من الحنطة في مخازن وزارة التجارة نتيجة عدم استيرادها خاصة واننا نتوقع ضعف اقبال الفلاحين بتسويق الحنطة المحلية الى سايلوات وزارة التجارة نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية وقلة المحصول الزراعي لهذا العام".

وتابعوا، "ولما تقدم فإن المطاحن العراقية تعلن براءتها من أي مسؤولية في ارتفاع اسعار الطحين وشحته في السوق".



وطالبوا، "دولة رئيس الوزراء وممثلي الشعب في البرلمان بالتدخل العاجل والفوري لاستيراد الكميات المطلوبة من الحنطة لما يكفي لتجهيز المواطن بمعدل 12 حصة في السنة وان ذلك هو الحل الوحيد لتخفيض اسعار الطحين للكيس الواحد من 40 الفا الى 10 الاف دينار عراقي".