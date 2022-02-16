التربية تعلن عن اطلاق برنامج التعافي

وقالت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزير التربية التقى في مكتبه، المديرة التنفيذية لبرنامج التعافي السيدة كينتا كنتاجي، وبحث معها اخر المشاريع التعليمية المشتركة".واضاف ان "الدليمي استعرض خلال اللقاء المشاكل والمعوقات التي تعاني منه العملية التربوية، فضلاً عن متابعة الخطوات العملية المستقبلية لبرامج جديدة التي يهدف منها الوصول العادل الى تعليمٍ آمن للاطفال من النازحين واللاجئين والعائدين والمجتمع المضيف".واشار البيان الى ان " الوزير أكد حاجة الوزارة الى مساعدة المنظمة في تنفيذ المشاريع التي من شأنها تقوية النظام التعليمي، فيما تم الاتفاق على عقد مؤتمر لاعلان اطلاق برنامج التعافي بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والاجنبية والمحلية وعقد لقاءات متعددة لمناقشة تفاصيل البرنامج وتوسيع رقع تنفيذ الانشطة والبرامج خاصة في المحافظات الجنوبية".