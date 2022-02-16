أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الأربعاء، عن اعتقال شخصين بحوزتهما "مخدرات" شمالي بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "اثناء التفتيش الدقيق الذي تجريه سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد من خلال استخدام الكلاب البوليسية في تفتيش العجلات الداخلة الى العاصمة تم العثور على كمية من المخدرات بواقع ١ كغم من الكرستال مع مواد أخرى بحوزة متهمين اثنين كانا يستقلان احدى العجلات".

وأضافت أنه "ضبط المواد المخدرة واقتياد المتهمين الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا وفق القانون".