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القضاء يكشف مخرجات أجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف

محليات

2022-02-17 | 03:56
القضاء يكشف مخرجات أجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف
573 مشاهدة

كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن مخرجات الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية في مستشارية الامن القومي ، لمتابعة تنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب.

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "القاضي ناصر عمران ممثلا عن مجلس القضاء الاعلى ناقش في اجتماع اللجنة الوطنية بحضور المؤسسة الامنية والعسكرية والعدلية ووزارة الخارجية في اللجنة الوطنية، الخطط التنفيذية الخاصة بالمؤسسات القضائية والامنية للعام الحالي الفين واثنين وعشرين".

وتابع البيان، أن "المجتمعين قدموا موقفا بتقدم العمل في تنفيذ خططها الفرعية ومشاريعها لتحقيق الوسائل المقرة في الاستراتيجية، كما تم مناقشة وضع آلاليات للحد من الظواهر السلبية التي تنذر بوجود حالات تطرف في المجتمع العراقي، اضافة إلى موضوع الموازنات المالية التي تحقق تقدما اسرعا للعمل في جميع القطاعات".

وأشار إلى أن "الاجتماع اقر مجموعة من التوصيات اهمها تشكيل فريق عمل برئاسة ممثل مجلس القضاء الاعلى في اللجنة الوطنية وممثلين عن اللجنة الوطنية ومجلس الدولة و رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء، فضلا عن ممثل البرلمان في اللجنة الوطنية مهمته اعداد دراسة متكاملة لمقترح مسودة قانون مختص بمكافحة التطرف المؤدي إلى الارهاب بناء على المعطيات والمتغيرات المجتمعية على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي ووفق مراحل التشريع القانونية بمشاركة جميع الجهات التي تسند هذا المشروع الوطني من خبراء قانونيين وداعمين دوليين ومنظمات المجتمع المدني اضافة لمراكز الدراسات المستقلة".
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