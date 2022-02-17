Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إسبانيا: الناتو لم يحدد أي موعد للهجوم الروسي على أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ارتفاع مُلفت.. القضاء يكشف إحصائية "صادمة" لحالات الزواج بزوجة ثانية

محليات

2022-02-17 | 04:25
ارتفاع مُلفت.. القضاء يكشف إحصائية "صادمة" لحالات الزواج بزوجة ثانية
1,020 مشاهدة

كشفت صحيفة القضاء الاعلى، عن تصاعد الدعاوى المعروضة على مكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية لعام 2021 لرئاسات المحاكم كافة والمتضمنة دعاوى الصلح والإبطال ودعاوى الضم ومراقبة السلوك و حجج الإذن بالزواج الثاني.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة واطلعت عليه السومرية نيوز، فإن "عدد الدعاوى المعروضة على مكاتب البحث الاجتماعي في عام 2021 قد زاد عن عام 2020 حيث بلغت (148236) دعوى عام 2021 فيما كانت في عام 2020 ( 115063)".

وأرجع التقرير هذه الزيادة الى "عدة اسباب منها اجتماعية تتمثل بـعدم توفر السكن والخلافات العائلية واسباب اقتصادية وكذلك الزواج المبكر والسكن المشترك مع اهل الزوج ما يؤدي الى تدخل الاهل في حياة الزوجين بشكل سلبي وكذلك اعتماد الزوج مادياً على أهله والخيانة الزوجية بسبب الانترنت، والسكر الشديد وتناول الحبوب المخدرة وغيرها من الأسباب".

وأضاف ان "مجموع الدعاوى المعروضة لمحاكم الاحوال الشخصية في رئاسات محاكم الاستئناف بلغت ( 148236) لعام 2021 دعوى حسم منها (119663) دعوى حيث جاءت رئاسات استئناف (النجف وكركوك وذي قار وواسط والمثنى وكربلاء الاتحادية) بنسبة حسم 100% فيما تلتها رئاسة استئناف القادسية بنسبة حسم (96%) اما المرتبة الثالثة فقد كانت لرئاسة استئناف البصرة الاتحادية بنسبة حسم ( 94%)".

وفيما يتعلق بدعاوى الصلح في رئاسات محاكم الاستئناف كافة لعام 2021 بين التقرير، أن "مجموع دعاوى الصلح لعام 2021 بلغ (6903) دعوى فيما بلغت دعاوى الابطال ( 20917) منوهة الى ان "أكثر من 50% من دعاوى الابطال هي دعاوى صلح وذلك عند إقامة الدعوى واجراء التبليغ في مكتب البحث الاجتماعي يقوم الباحث الاجتماعي بمعرفة المشاكل التي أقيمت من اجلها ويحاول تذليلها وفي اليوم المحدد لإجراء البحث الاجتماعي لا يحضر المتداعيان".

واشار الى ان "رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية احتلت المرتبة الاولى اذ كان عدد دعاوى الصلح ( 1269) دعوى فيما جاءت رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية بالمرتبة الثانية بعدد دعاوى الصلح ( 1041) دعوى وجاءت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية بالمرتبة الثالثة بعدد (817)".

أما حجج الاذن بالزواج الثاني فقد بين التقرير ان "عدد حجة الاذن بالزواج الثاني في رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية بلغت في عام 2020 (5710) حجة فيما بلغت في عام 2021 (7022) حجة"، مشيرا الى ان "السبب وراء ارتفاع هذه المعاملات يرجع إلى جملة أسباب منها عدم الإنجاب والرغبة في زيادة النسل وخاصة في المناطق الريفية ومرض الزوجة الأولى وأيضا تحسن الحالة المعيشية لدى بعض الأفراد".

وبحسب مختصين فقد ارتفعت ظاهرة العنوسة بشكل متزايد بالسنوات الأخيرة في العراق، لعدة أسباب، منها تردي الوضع الاقتصادي للشباب وارتفاع نسبة البطالة وعدم استقرار البلد أمنياً وسياسياً، ورفض الشباب فكرة الاستقرار في بلد متقلب الأحوال، وفكرة العديد من الشباب بالهجرة الى الغرب.
كما أن ارتفاع تكاليف ومتطلبات الزواج وعدم مراعاة أهالي الفتيات ظروف الشباب والبحث عن المظاهر الباذخة، مع تجاهل كيفية تأمين الشباب هذه المطالب، يشكل سبباً آخر لارتفاع نسب العنوسة.
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:46 | 2022-02-17 05:46
05:30 | 2022-02-17 05:30
05:23 | 2022-02-17 05:23
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.