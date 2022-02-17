بناءً على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد.. الحكم بالسجن 6 سنوات بحق "بهاء الجوراني"

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، انه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد بتاريخ هذا اليوم 2022/2/17 اصدرت محكمة جنايات النزاهة في الكرخ بحكم المتهم بهاء علاء عبدالرزاق الجوراني ستة سنوات وغرامة مالية 10 ملايين دينار عراقي وفق المادة 310عقوبات".واضاف أن "الحكم جاء بناء عن دفع مبالغ مالية وتعيين مدراء عامين مقابل احالة مشاريع لشركاته".واكد ان "رجل الاعمال بهاء الجوراني لازالت بحقه قضايا اخرى".وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمراً ديوانياً حمل الرقم 29، قبل أشهر، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه، مهمتها التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى.