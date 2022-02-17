محافظة عراقية تعلن العثور على آثار تعود للحقبة العباسية

وقال مفتش آثار المحافظة سعد جاسم الخزرجي للوكالة الرسمية إنه "تم العثور على آثار وجدار أثري وزخارف "جصية" تعود للفترة العباسية في منطقة حي المعتصم داخل مركز مدينة سامراء"، مبيناً، أن "المكتشفات الأثرية تبينت بعد العمل بمشروع المجاري".وأضاف الخزرجي "طالبنا وزارة الإعمار ورئيس الوحدة الادارية لقائممقامية سامراء والشركة المنفذة بايقاف العمل في المشروع لوجود مكتشفات أثرية جديدة".