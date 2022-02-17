امين العاصمة يبحث مع السفير الهولندي سبل التعاون بين بغداد وامستردام

وقالت امانة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " السفير الهولندي أثنى على الجهد الكبير الذي يبذله امين بغداد في تغيير واقع العاصمة وتنفيذ بصمات عمرانية مهمة في عدة مواقع في بغداد يمكن مشاهدتها ولمس نتائجها لاسيما زقاق المتنبي الذي وصفه بالرائع وتطور مهم في بغداد يعيد مكانتها التاريخية العريقة في العصر الاسلامي "، مضيفاً ان " من الممكن لهولندا استثمار الاموال في العراق ولدينا رؤية وعمل كبير بتنفيذ اعمال تمنح الامل للناس في العراق ، معبراً عن سعادته باللقاء والترحيب الكبير بالعلاقة مع الجانبين مؤكداً بانها بالغة الاحترام ".واضاف ان "امين بغداد اكد ان هناك رؤية لتطوير واقع العاصمة بغداد وانها لا تمثل الحضارة الاسلامية فقط بل تحوي على التنوع الديني ونراها بابهى صورها في فن العمارة الاسلامية ".واشار البيان الى ان "بغداد كانت مركزاً للمستشرقين الاوربيين الذين كان لهم دور في نقل تاريخ وثقافة بغداد، مبيناً ان " رؤيتنا لنهضة بغداد انتقلت للمواقع التراثية لدعم التنوع الفكري ونشر ثقافة التسامح".واكد امين بغداد ان "عملية التطوير لن تكتمل بليلة وضحاها بل تحتاج لمراحل ونحن عملنا مجسات لمعرفة ردة فعل الناس بعد تطوير المتنبي وكان هناك قبول كبير من الجمهور الامر الذي دعانا لتفعيل الانشطة الثقافية والفنية عبر اعمال فنية ومسرحية كان آخرها عمل ايمائي صامت وبالمستقبل القريب ستكون هناك عروض مسرحية وفنية جديدة ".ولفت الى ان "بعد انجاز زقاق المتنبي سيتم الشروع قريباً بتطوير شارع الرشيد وشارع الجمهورية واحياء بغداد القديمة ، داعياً الجانب الهولندي الى دعم الانشطة الثقافية والفنية والتراثية ببغداد وخلق توأمة مع العاصمة أمستردام التي تعد من المدن الغنية بالمساحات الخضراء التي دعاها للتعاون في نشر الجمال بمجال الزراعة في بغداد".واوضح البيان ان "امين بغداد وجه دعوة للشركات الهولندية للمشاركة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية ببغداد التي سيعلن عنها بعد اقرار الموازنة".