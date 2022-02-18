البيئة: منح 401 موافقة لأنشطة مشاريع بأربع محافظات

‏منحت دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية، اليوم الجمعة، 401 موافقة بيئية لعدد من الأنشطة والمشاريع المختلفة خلال العام الماضي.



وقال مدير عام بيئة الجنوب وليد الموسوي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "القسم الفني في الدائره اعد قاعدة بيانات للموافقات البيئية في المحافظات الجنوبية ومنها البصرة وميسان وذي قار وواسط"، مبيناً ان "الموافقات البيئية شملت اربع مئة وواحد موافقة بيئية توزعت بين انشطة ومشاريع خدمية مختلفة". واضاف ان "منح الموافقات البيئية يتم بعد اجراء الكشوفات الميدانية اللازمة لتلك الانشطة واستيفائها للشروط والمحددات البيئية المطلوبة بحسب قانون حماية وتحسين البيئة".

