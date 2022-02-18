تغريدة غاضبة من الصدر: كفاكم تهديدا ووعيدا.. لن نعيد البلد بيد الفاسدين

وقال الصدر في تغريدة غاضبة اطلعت عليها السومرية نيوز، ابتدأها بـ"موش أنا بالموت أتهدد.. شيخوفه إلي يقلد محمد".وأضاف، "مرة أخرى تتصاعد أصوات الوحوش الكاسرة التي لا تعي غير التهديد.. مرة أخرى يهددون الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية التي هي (لا شرقية ولا غربية) بل يكاد نورها يضيء من جنبات العراق ومن شمسه وفيئه ونخله وترابه.. فحب الوطن من الإيمان".ومضى الصدر بالقول ، "من هنا أقول: كفاكم تهديد ووعيد؛ فنحن لن نعيد البلد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود، فأغلب الشعب مع حكومة أغلبية وطنية وسوف لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح للإرهاب والفساد أن يتحكم بنا فتاريخنا زاخر بالقوة والصبر والثبات".