التيار الصدري يرد على وزير المالية

رفض التيار الصدري، اليوم الجمعة، تصريحات وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، فيما أعرب عن مخالفة الأخير للاسس الدستورية في المثول للمؤسسة التشريعية.
وقال النائب عن التيار، غايب فيصل العميري في بيان، "نرفض التصريحات المنفعلة و ردة الفعل غير المتزنة من علاوي الذي بدا خائفا من الاستقدام ، و مخالفا للاسس الدستورية في المثول للمؤسسة التشريعية".
وأضاف، "لتعلم يا هذا ان الصدريين هم ملح الارض و ابناء الوطن و اخوة لباقي مكونات الشعب الذي يفترض بك ان تكون خادماً له وعاملاً في سبيل راحته و رفاهيته.. وما الهراء الا الذي ( تفضلت به ) في الاستخفاف بمعاناة الشعب من ارتفاع الاسعار و غلاء العيش، وما الاكاذيب التي تسوقها بما تعتقده من نجاح".
وتابع العميري، "فكما انك تنتمي لعائلة طيبة تفتخر بها .. فنحن الصدريون اسرة نجيبة و شجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء و ثمارها خطوات الاصلاح التي ستطيح بكل خرف فاشل او خائف ، حتى يحق الحق و يزدهر الوطن".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وكالات الأنباء رسالة لوزير المالية موجهة إلى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان.