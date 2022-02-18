التيار الصدري يرد على وزير المالية

وقال النائب عن التيار، غايب فيصل العميري في بيان، "نرفض التصريحات المنفعلة و ردة الفعل غير المتزنة من علاوي الذي بدا خائفا من الاستقدام ، و مخالفا للاسس الدستورية في المثول للمؤسسة التشريعية".وأضاف، "لتعلم يا هذا ان الصدريين هم ملح الارض و ابناء الوطن و اخوة لباقي مكونات الشعب الذي يفترض بك ان تكون خادماً له وعاملاً في سبيل راحته و رفاهيته.. وما الهراء الا الذي ( تفضلت به ) في الاستخفاف بمعاناة الشعب من ارتفاع الاسعار و غلاء العيش، وما الاكاذيب التي تسوقها بما تعتقده من نجاح".وتابع العميري، "فكما انك تنتمي لعائلة طيبة تفتخر بها .. فنحن الصدريون اسرة نجيبة و شجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء و ثمارها خطوات الاصلاح التي ستطيح بكل خرف فاشل او خائف ، حتى يحق الحق و يزدهر الوطن".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وكالات الأنباء رسالة لوزير المالية موجهة إلى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان.