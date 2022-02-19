بالصور.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير مروّع في الديوانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ ثلاثة مواطنين وانتشال اربعة جثث نتيجة حادث مروري بين عجلة نوع بيك اب دبل قمارة وشاحنة صهريج على الطريق الدولي السريع في مركز محافظة الديوانية".وأضافت أن "فرق انقاذ الدفاع المدني أستخدمت معدات والاجهزة الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام عن الاجساد واخراج الأحياء منهم مع تامين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج فيها واصلت اعمالها بتحرير جثث الضحايا وحرز مصوغات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة تم تسليمها بموجب وصل امانة الى الاجهزة الامنية التي تولت التحقيق في اسباب الحادث".