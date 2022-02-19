عاصفة ترابية تضرب العاصمة بغداد

ضربت عاصفة ترابية، اليوم السبت، العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا، ان "عاصفة ترابية ضربت بعض مناطق العاصمة بغداد".

وتوقع متنبئ جوي، بان"العاصفة في طريقها الى عدد من المحافظات الوسطى".