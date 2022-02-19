لهذه الاسباب.. مطالبات بالغاء بطاقة اللقاح الدولية (فيديو)

اصدارُ هذه البطاقةِ يتطلبُ من كل مسافرٍ جلبَ كارتِ التطعيمِ الورقي إضافةً إلى جوازِ السفرِ وصورةٍ شخصيةٍ مقابلَ ثلاثينَ ألفَ دينارٍ تُسلم بشكلٍ فوريٍ إلى المراكزِ المخصصةِ والبالغِ عددُها ثمانيةً وعشرينَ مركزاًلكن هذا الإجراءَ الاحترازي لم يخلُ من بعضِ العقباتِ التي ادت إلى نفورِ ومللِ المسافر حيث وصفها البعضُ بطاقةً بطوابيرَ طويلةٍ ومراكزَ قليلة ..مراكزُ يواجهُ فيها المسافرُ على حدِ قولهِ مشاكلَ تتعلقُ بتحديثِ معلوماتِ التلقيحِ حيث تكُمنُ الصعوباتُ في عدمِ رفعِ بياناتِ الملقحينَ من المراكزِ التي تلقوا فيها التطعيم إلى المنصةِ الإلكترونيةهذه العقباتُ التي من المفترضِ أن يتم تجاوزُها بألياتٍ اكثرَ دقةً وسرعةً الا انها كانت مبرراً لبعض ضعفاءِ النفوسِ في التلاعب بالبطاقات واصدارِها بطرقٍ غيرِ مشروعةٍ لاسيما لمن يريدُ السفر ولايرغبُ بالتلقيحوما يؤكدُ ان بطاقةَ التلقيحِ الدولية هي عرضةٌ للتلاعبِ والتزويرِ حالها كحالِ بطاقاتِ التطعيم الورقيةِ هو تأكيدُ الحكومةِ على جهازِ الأمنِ الوطني بمتابعةِ بطاقات التلقيح المحليةِ والدوليةِ المزورةِ ومحاسبةِ متداوليها بعد الكشفِ عن عددِ من الموظفين المتورطين بالتزويرِ وفقاً لتصريحاتٍ رسميةوعلى خلفيةِ حالاتِ التزويرِ بعضِ الدولِ ألغتْ التعاملَ ببطاقة التطعيم الدولية كأيران ولبنان والبحرين مطالبين فقط بما يسمى بفحصِ ال pcr الذي يعدُ الأهم للوافدين والمغادرينويبقى السؤالُ الابرزُ بالنسبة للمواطن هل التعاملُ الإلكتروني او الورقي مع جائحةِ كورونا ومتحوراتها لهُ غاياتٌ اخر بعيدةً عن كشف الإصابةِ من عدمها