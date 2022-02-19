بـ"كشك" صغير.. امرأة تصارع مرارة الحياة ثلاثين عاماً لتعيل عائلتها (فيديو)

نحن اليوم هنا في ضيافة ام عدي، هذه المرأة المسنة التي تعمل في كشكها الصغير متحدية كل ظروف الحياة، لتعيل عائلتها، تقول ام عدي انها لم تطلب شيئاً من احد يوماً ما، تكسب رزقها من بيع ما تصنعه من مشويات على المارة في طريق صدر القناة.





استطاعت هذا المرأة ان تربي اجيالاً بهذا العمل الذي تزاوله منذ ثلاثين عاما، وحتى بعد استشهاد ابنها رعت ام عدي اولاده وتمكنت من دعم مشوارهم الدراسي.



اللافت في ام عدي روحها المرحة رغم قساوة ظروفها. وطيبة نفسيتها إذ انها رفضت ان نغادرها دون ان تضيفنا مما جادت بها نفسها. لدى ام عدي مبدأ تأبى التخلي عنه، العيش بكرامة..استطاعت هذا المرأة ان تربي اجيالاً بهذا العمل الذي تزاوله منذ ثلاثين عاما، وحتى بعد استشهاد ابنها رعت ام عدي اولاده وتمكنت من دعم مشوارهم الدراسي.اللافت في ام عدي روحها المرحة رغم قساوة ظروفها. وطيبة نفسيتها إذ انها رفضت ان نغادرها دون ان تضيفنا مما جادت بها نفسها.