بالأرقام.. عدد مستخدمي "مواقع التواصل" في العراق

وأوضح المركز في بيان، إن "هنالك زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) في احدث احصائية لهذا العام وذلك مقارنة بالعام الماضي".وبيّن المركز أن "عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 28.35 مليون مستخدم نشط بزيادة 3 ملايين و350 الف مستخدم عن العام الماضي طبقا لاخر احصائية لمؤسستي "وي آر سوشيال" و"كيبيوس" المتخصصتين في هذا المجال".واشار المركز الى "وجود 18.85 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، و15.45 مليون مستخدم نشط على انستجرام، و13.8 مليون مستخدم على سناب شات، و1.9 مليون مستخدم لتويتر، و1.4 مليون مستخدم لشبكة لينكدان بالاضافة الى 16.15 مليون مستخدم على تطبيق فيسبوك ماسنجر".وأكد المركز أن "هنالك زيادة حاصلة في اعداد مستخدمي كل المنصات، خصوصا سناب شات وانستجرام، باستثناء منصتي فيسبوك وفيسبوك ماسنجر، حيث فقدت المنصتان مليوني مستخدم مقارنة باحصائية العام الماضي".